Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за год снизился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в апреле текущего года, ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил 1,46 млн руб. Это на 31,7% ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил ...29.01.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...21.12.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в ноябре составил 1,51 млн ...