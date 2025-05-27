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Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за год снизился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в мае 2025 года, составил 1,27 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 8,6% (в мае 2024 года — 1,39 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 11 строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,72 млн руб.), Московская область (1,56 млн руб.), Санкт-Петербург (1,49 млн руб.), Краснодарский край (1,39 млн руб.), а также Ленинградская область (1,39 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за год снизился размер выданных автокредитов в Воронежской области (-14%), Калужской области (-12,8%), Тульской области (-12,6%), Челябинской области (-12,3%) и Москве (-12,2%).

В целом по стране средний размер автокредита в мае составил 1,27 млн руб., что на 9,6% меньше уровня аналогичного периода 2024 года (май 2024 года — 1,41 млн руб.).
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