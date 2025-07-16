Официальный курс доллара США снизился до 81,84 руб., евро — до 94,95 руб.

УрБК, Москва, 16.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июля 2025 года. Курс доллара ...09.07.2025 Официальный курс доллара США снизился до 78,17 руб., евро — до 91,97 руб.
УрБК, Москва, 09.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2025 года. Курс доллара ...08.07.2025 Официальный курс доллара США снизился до 78,72 руб., евро — до 92,41 руб.
УрБК, Москва, 08.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2025 года. Курс доллара ...01.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,53 руб., евро снизился до 92,27 руб.
УрБК, Москва, 01.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...