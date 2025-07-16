Официальный курс доллара США снизился до 81,84 руб., евро — до 94,95 руб.

УрБК, Москва, 31.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 июля 2025 года. Курс доллара США снизился на 38 коп., до 81,84 руб., евро — на 5 коп., до 94,95 руб.