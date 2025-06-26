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Вчера, 14:20

За I полугодие средний потребительский чек в России вырос на 10%

УрБК, Москва, 30.07.2025. В течение I полугодия средний потребительский чек в России вырос на 10% по отношению к тому же периоду прошлого года, а число покупок увеличилось на 4%. Об этом говорится в новом исследовании СберАналитики, пишут « Известия».

Согласно отчету, рост в офлайн-торговле в среднем составил 9,5%, а средний чек — 556 руб. В гипермаркетах — 7, 5% (средний чек 1 тыс. 474 руб.), в супермаркетах — 9% (средний чек — 807 руб.) и в хард-дискаунтерах рост составил 9,4% (средний чек — 666 руб.)

Самый значительный прирост среднего чека зафиксирован в Приволжском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах — на 13% (976 руб.), на 12,5% (1тыс. 219 руб.) и на 12% (960 руб.) соответственно. Самый дорогой чек — в Москве (1 тыс. 315 рублей).

Уточняется, что около половины продаж российского ритейла приходится на продовольственные товары.

Также эксперты отмечают, что покупки про запас все больше уступают место ситуативному потреблению.

Ранее сообщалось, что средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб. За год рост составил 11%.
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