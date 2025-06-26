За I полугодие средний потребительский чек в России вырос на 10%

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Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%

Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб. За год рост ...

Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%

УрБК, Москва, 26.06.2025. Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 ...

Размер среднего чека жителей УрФО за год снизился на 3%

Размер среднего чека жителей УрФО в июле составил 455 руб., что на 3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. ...

Размер среднего чека жителей УрФО за год снизился на 3%

УрБК, Москва, 13.08.2015. Размер среднего чека жителей УрФО в июле составил 455 руб., что на 3% ниже уровня ...

В декабре 2014 года средний чек в магазинах УрФО вырос на 10%

УрБК, Москва, 11.02.2015. Показатель среднего чека в декабре 2014 года продолжал расти во многом под воздействием ...