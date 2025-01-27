Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%

УрБК, Москва, 26.06.2025. Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 ...27.01.2025 Доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах достигла 60-70%
УрБК, Москва, 27.01.2025. За 2024 год доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах составила ...10.09.2024 В России число покупателей в магазинах одежды и обуви за год снизилось на 10%
В России число покупателей в магазинах одежды и обуви в июне-августе 2024 года сократилось на 10% по сравнению с летом ...03.07.2015 К концу 2015 года продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся на 20%
К концу этого когда продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся не менее чем на 20%. Об этом сообщают ...03.07.2015 К концу 2015 года продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся на 20%
УрБК, Москва, 03.07.2015. К концу этого когда продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся не менее чем на ...