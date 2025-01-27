УрБК, Москва, 26.06.2025. Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 ...

Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%

УрБК, Москва, 27.01.2025. За 2024 год доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах составила ...

В России число покупателей в магазинах одежды и обуви за год снизилось на 10%

В России число покупателей в магазинах одежды и обуви в июне-августе 2024 года сократилось на 10% по сравнению с летом ...