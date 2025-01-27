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Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%

Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб. За год рост составил 11%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты сервиса «Долями» в рамках аналитического проекта T-Data.

К 2023 году рост составил 25%. Отмечается, что эта динамика оказалась более выраженной, чем для fashion-рынка в целом.

Так, средний чек на покупку одежды в России в январе-марте составил 3,6 тыс. руб. За год прибавка составила 7%, за два — 21%.

В январе-июне 2025 года число покупок одежды и обуви сократилось на 3%, а количество покупателей офлайн-магазинов — на 6% за год. Однако за счет роста среднего чека оборот производителей увеличился на 8%.

Эксперты рынка полагают, что локальным производителям удается повышать цены и удерживать лояльную аудиторию, несмотря на общее снижение спроса на одежду. Но им приходится сталкиваться с конкуренцией от зарубежных продавцов, в основном китайских.
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