В Свердловской области открыто более 300 вакансий с предложением отдыха для детей сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой. Чаще ...20.03.2025 В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. руб. в месяц. Высокую оплату труда ...20.03.2025 В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...04.07.2022 В Свердловской области в два раза выросло число вакансий для специалистов по импортозамещению
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В январе-июне 2022 года в России было открыто 1,8 тыс. вакансий, в которых упоминается ...05.06.2015 Предприятия корпорации УВЗ организовали летний отдых для детей своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. Предприятия, входящие в АО «НПК «Уралвагонзавод», организовали отправку детей своих ...