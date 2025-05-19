В Свердловской области открыто более 300 вакансий с предложением отдыха для детей сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Свердловской области на текущий момент имеется более 300 вакансий с предложением отдыха для детей сотрудников за счет средств компании. Об этом сообщает hh.ru.



Варианты предложений различаются. Так, например, в вакансии главного менеджера отдела корпоративных продаж в банк работодатель предлагает «оплату путевок в детские лагеря в зависимости от стажа работы», а начальнику планово-диспетчерского отдела — «санаторно-курортное лечение работников и их детей».



Чаще всего подобные варианты программы заботы о работниках и их семьях были замечены в вакансиях компаний из отраслей «Финансовый сектор», «Услуги для бизнеса», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника».



Отметим, что с начала текущего года в Уральском федеральном округе (УрФО) было открыто более 200 вакансий, в условиях которых упоминалось предоставление детям сотрудников путевок в летний лагерь или оплата их отдыха.