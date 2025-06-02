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В Свердловской области кадровый потенциал укрепляют жилищными программами

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Свердловской области кадровый потенциал укрепляют жилищными программами. Промпредприятия и застройщики региона совместными с властями усилиями обеспечивают жильем специалистов, решая кадровый вопрос. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона.

«Региональные предприятия — всегда наши надёжные партнёры в создании комфортных условий для жизни и работы в Свердловской области. Это касается не только совместных социальных проектов, но и непосредственно коллективов. Руководители реализуют комплексные меры поддержки, потому что понимают: в условиях нехватки кадров важен каждый специалист», — написал Д. Паслер.

Жилищные программы используют многие предприятия области. Так, ВСМПО-АВИСМА за последние годы приобрела для своих работников 34 квартиры и построила 7 многоквартирных домов в Верхней Салде. Всего в ее собственности находится 217 квартир, где проживают работники Корпорации, а также верхнесалдинские врачи и учителя по договорам безвозмездного найма.

ЕВРАЗ компенсирует молодым специалистам и рабочим дефицитных профессий часть затрат на приобретение жилья. В 2025 году на это заложено 58,3 млн. руб.

ПАО «МЗИК» предлагает своим работникам приобретение жилья на льготных условиях с рассрочкой платежа на 10 лет, при условии предварительного пользования на условиях аренды в течении 3 лет. За последние 3 года по данной программе жилье получили 68 человек. В нынешнем году предприятие приобрело еще 13 квартир.

В свою очередь, строительный холдинг «Атомстройкомплекс» снизил цены на новостройки для работников промпредприятий. Программа позволяет приобретать новое жилье со скидкой до 20%. На данный момент она доступна для работников Уралмашзавода, Уралхиммаша, Уралкабеля и других крупных предприятий региона.

Отметим, что на текущий момент на промпредприятиях Свердловской области работает 448 тыс. чел.
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