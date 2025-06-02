В Свердловской области кадровый потенциал укрепляют жилищными программами

Врио губернатора Свердловской области поручил выделить около 178 млн рублей на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Свердловской области 27 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Сухом Логу. ...

В Свердловской области 27 детей сирот получили ключи от новых квартир в Сухом логу

В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области в нынешнем сезоне приведут в порядок около 442 км дорог. Из них ...