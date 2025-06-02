В Свердловской области кадровый потенциал укрепляют жилищными программами

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил дополнительно выделить 177,9 ...Сегодня, 09:40 В Свердловской области 27 детей сирот получили ключи от новых квартир в Сухом логу
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Свердловской области 27 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Сухом Логу. ...02.06.2025 В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области в нынешнем сезоне приведут в порядок около 442 км дорог. Из них ...19.05.2023 «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир работникам завода имени Калинина
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир в ЖК «Народные кварталы» сотрудникам ПАО «МЗиК». ...07.04.2022 «Атомстройкомплекс» передал сотрудникам завода имени Калинина 40 квартир для корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Сотрудники ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» получили 40 новых ...