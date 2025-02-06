Врио губернатора Свердловской области поручил выделить около 178 млн рублей на замену лифтов

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УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн руб. на обновление лифтового ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбург получит еще 19 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области до конца текущего года планируется заменить в общей сложности ...

Часть лифтов в Свердловской области могут признать опасными для жизни

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. Часть лифтов в многоквартирных домах Свердловской области могут признать непригодными ...