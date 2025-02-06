Врио губернатора Свердловской области поручил выделить около 178 млн рублей на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену ...06.02.2025 Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн рублей на обновление лифтов
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн руб. на обновление лифтового ...23.08.2024 Екатеринбург получит дополнительно 19 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбург получит еще 19 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. ...13.11.2023 В Свердловской области до конца 2023 года заменят в общей сложности 410 лифтов за 1,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области до конца текущего года планируется заменить в общей сложности ...18.01.2016 Часть лифтов в Свердловской области могут признать опасными для жизни
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. Часть лифтов в многоквартирных домах Свердловской области могут признать непригодными ...