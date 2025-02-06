УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:01

Врио губернатора Свердловской области поручил выделить около 178 млн рублей на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил дополнительно выделить 177,9 млн руб. на замену 112 лифтов трем городам региона. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Большая часть бюджета достанется Екатеринбургу. Уральская столица получит порядка 152,2 млн руб. на ремонт 98 лифтов в 37 многоквартирных домах.

Всего в регионе планируется заменить около 350 лифтов до конца года. На данный момент ремонтные работы уже ведутся в Нижнем Тагиле, Серове, Ревде и Первоуральске.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:03 Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену ...

06.02.2025 Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн рублей на обновление лифтов

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн руб. на обновление лифтового ...

23.08.2024 Екатеринбург получит дополнительно 19 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбург получит еще 19 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. ...

13.11.2023 В Свердловской области до конца 2023 года заменят в общей сложности 410 лифтов за 1,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области до конца текущего года планируется заменить в общей сложности ...

18.01.2016 Часть лифтов в Свердловской области могут признать опасными для жизни

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. Часть лифтов в многоквартирных домах Свердловской области могут признать непригодными ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге30.06.2025Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
Архив новостей
Июль 2025 (663)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18