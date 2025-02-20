В Свердловской области 27 детей сирот получили ключи от новых квартир в Сухом логу

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Академическом микрорайоне Екатеринбурга началась выдача ключей от новых квартир ...

В Свердловской области поставили на кадастровый учет восемь многоквартирных домов для льготников

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. В Свердловской области поставили на кадастровый учет восемь многоквартирных домов для ...