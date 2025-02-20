В Свердловской области 27 детей сирот получили ключи от новых квартир в Сухом логу

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Академическом микрорайоне Екатеринбурга началась выдача ключей от новых квартир ...19.12.2024 В Свердловской области поставили на кадастровый учет восемь многоквартирных домов для льготников
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. В Свердловской области поставили на кадастровый учет восемь многоквартирных домов для ...01.08.2024 Губернатор Евгений Куйвашев распорядился своевременно использовать 650 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 августа на заседании регионального ...12.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил около 3 млрд рублей на обеспечение в 2024 году жильем детей-сирот в регионе
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Правительство Свердловской области утвердило региональную программу по обеспечению ...10.12.2015 Власти Свердловской области обеспечили сирот жильем после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2015. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры более 600 детей-сирот, ждавшие ...