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В Свердловской области 27 детей сирот получили ключи от новых квартир в Сухом логу

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Свердловской области 27 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Сухом Логу. Подписание договоров проходит в рамках программы обеспечения жильем льготных категорий уральцев, сообщает департамент информполитики региона.

23 человека из Сухоложского района и четверо из Богдановича получили новое жилье в рамках второго этапа заселения трехэтажного трехподъездного дома в переулке Фрунзе.

На строительство 27 однокомнатных квартир общей площадью 883,5 кв. м было направлено 74,5 млн руб. из бюджета области. В конце прошлого года жилье в этом же доме получили 44 человека.

Всего в 2025 году в Свердловской области современным жильем планируется обеспечить более 1,2 тыс. детей-сирот. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 4 млрд руб.
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