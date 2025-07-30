УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:11

Свердловские власти существенно увеличат финансирование в сфере обеспечения жильем детей-сирот

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Губернатор Свердловской области Денис Паслер увеличил финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в регионе до 6 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Уточняется, что на эти средства обретут дом свыше 1,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.

«По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы должны ликвидировать накопившуюся задолженность, сформировавшуюся на 1 января 2023 года, по обеспечению жильем детей-сирот до 2030 года. Набранный регионом темп позволит выполнить эту задачу. Только в 2025 году готовые квартиры или жилищные выплаты получат 1 тыс. 679 уральцев. Жилье — это основа устойчивого будущего и самостоятельной жизни», — сказал Д. Паслер.

Он также напомнил, что в 2025 году из областного бюджета направлено 4,3 млрд руб. на покупку квартир для 1 тыс. 270 человек.

Еще 1,5 млрд руб. предусмотрено на выплаты для приобретения жилья или погашения ипотеки, что позволит помочь 409 льготникам. Дополнительно 200 млн рублей будут направлены на меры социальной поддержки, включая ремонт жилых помещений и освобождение от платы за коммунальные услуги, резюимировал Д. Псалер.

Напомним, в июле этого года 27 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Сухом Логу.
