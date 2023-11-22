Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил около 3 млрд рублей на обеспечение в 2024 году жильем детей-сирот в регионе

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Объем бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был ...09.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...11.01.2016 В Нижней Салде 23 сироты остались без жилья из-за заморозки строительства
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2016. В Нижней Салде из-за заморозки строительства дома без жилья остались 23 человека, ...10.12.2015 Власти Свердловской области обеспечили сирот жильем после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2015. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры более 600 детей-сирот, ждавшие ...03.06.2013 Оксана Вохминцева: Жилье для многодетных семей и детей-сирот в Свердловской области будет доступнее
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2013. Государственное казенное учреждение «Фонд жилищного строительства» подвело ...