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Вчера, 15:21

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил около 3 млрд рублей на обеспечение в 2024 году жильем детей-сирот в регионе

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Правительство Свердловской области утвердило региональную программу по обеспечению жильем детей-сирот региона до 2030 года. Объем финансирования на 2024 год запланирован в размере 2,7 млрд руб. из областного бюджета и 327,8 млн руб. — из федерального. Планируется, что до конца 2024 года обретут крышу над головой свыше 800 человек, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Программа учитывает изменения в федеральном законодательстве, которые предусматривают возможность денежных выплат на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита детям-сиротам, достигшим 23 лет и соответствующим ряду критериев. В настоящее время разрабатываются региональные нормативные акты для выдачи таких сертификатов на территории Свердловской области.

Также, согласно изменениям в законодательстве, дети-сироты получили право сократить срок действия договора найма специализированного жилого фонда с пяти до трех лет, что позволит в короткие сроки приватизировать государственную квартиру.

Согласно данным фонда жилищного строительства Свердловской области, в 2023 году 888 человек получили ключи от новых квартир. На эти цели из регионального бюджета было направлено 2,2 млрд руб., 306,3 млн руб. — из федерального.

Так, в новом доме, построенном в Нижнем Тагиле, квартиры дали 122 детям-сиротам, в Первоуральске — 90, а в Ревдинском городском округе был поставлен своеобразный рекорд — 108 человек.

Новый многоквартирный дом был построен и для сирот Режевского городского округа. Жители Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, Арти и других муниципалитетов тоже получили квартиры.
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