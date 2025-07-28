Официальный курс доллара США вырос до 82,22 руб., евро — до 95 руб.

УрБК, Москва, 30.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 2,64 руб., до 82,22 руб., евро — на 1,79 руб., до 95 руб.