Официальный курс доллара США вырос до 82,22 руб., евро — до 95 руб.

УрБК, Москва, 28.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июля 2025 года. Курс доллара ...24.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,45 руб., евро — до 91,79 руб.
УрБК, Москва, 24.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2025 года. Курс доллара ...18.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,19 руб., евро — до 90,97 руб.
УрБК, Москва, 18.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2025 года. Курс доллара ...15.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,37 руб., евро — до 91,77 руб.
УрБК, Москва, 15.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июля 2025 года. Курс доллара ...04.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,78 руб., евро — до 93,13 руб.
УрБК, Москва, 04.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2025 года. Курс доллара ...