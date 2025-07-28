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За первые пять месяцев 2025 года российские компании увеличили импорт удобрений в Индонезию в 1,7 раз

УрБК, Москва, 29.07.2025. За первые пять месяцев 2025 года российские компании продали Индонезии удобрений на 276,8 млн долл. США, что в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня, пишут РИА Новости со ссылкой на данные индонезийской статслужбы.

Сообщается, что данная динамика позволила российским поставщикам обойти конкурентов из Канады. Страна нарастили экспорт всего на треть, до 257,1 млн долл. США с 188,5 млн годом ранее.

В тройку лидеров-поставщиков традиционно входит Китай. За год он немного сократил продажи — на 6%, до 118 млн долл. США.

Днем ранее сообщалось, что российские импортеры за шесть месяцев 2025 года поставили в Малайзию удобрений на 617,4 млн долл. США. Это больше уровня прошлого года на треть, и является максимальным значением для двусторонней торговли.
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