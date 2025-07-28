За первые пять месяцев 2025 года российские компании увеличили импорт удобрений в Индонезию в 1,7 раз

УрБК, Москва, 28.07.2025. Российские компании за шесть месяцев 2025 года поставили в Малайзию удобрений на 617,4 млн ...21.07.2025 Казахстан резко нарастил поставки в Россию бытовой техники и электроники
УрБК, Москва, 21.07.2025. Импорт пылесосов из Казахстана в Россию в мае 2025 года вырос в семь раз по сравнению с ...26.06.2025 Россия увеличила закупку лапши из Южной Кореи
УрБК, Москва, 26.06.2025. За май Южная Корея продала России лапши разных видов на 4,2 млн долл. США (за 967 тонн), это ...09.11.2015 С начала года объем российско-китайской торговли сократился на 29%
За 10 месяцев 2015 года оборот китайско-российской торговли составил 55,91 млрд долл. США, что на 29,1% меньше, чем в ...09.11.2015 С начала года объем российско-китайской торговли сократился на 29%
УрБК, Москва, 09.11.2015. За 10 месяцев 2015 года оборот китайско-российской торговли составил 55,91 млрд долл. США, ...