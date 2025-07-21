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Вчера, 16:08

Россия с начала года увеличила импорт удобрений в Малайзию в три раза

УрБК, Москва, 28.07.2025. Российские компании за шесть месяцев 2025 года поставили в Малайзию удобрений на 617,4 млн долл. США. Это больше уровня прошлого года на треть, и является максимальным значением для двусторонней торговли, пишет «ПРАЙМ».

Максимальную выручку в текущем году Россия получила за майские поставки — 205,7 млн долл. США. Выше этого показатель был зафиксирован в октябре прошлого года, когда стоимость малайзийского импорта составила 220,3 млн долл. США.

Таким образом, Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений для Малайзии. На втором месте по этому показателю Канада. За январь-май страна поставила местным компаниям удобрений на 311,2 млн долл. США. На третьем месте Китай, чья выручка составила 297,9 млн долл. США.
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