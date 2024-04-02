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Вчера, 14:29

Поток туристов из России в Малайзию растёт на протяжение последних лет

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2024. Все больше уральских туристов выбирают для отдыха Малайзию. Как рассказал УрБК представитель посольства Малайзии в РФ Алан Цебойти, только с 2019 по 2023 год вырос на 40% (так, в 2019 году в эту страну въехали 79 тыс. российских туристов, а в 2023 году — 110 тыс. человек). В 2024 году прогнозируется рост объема турпотока ещё на 30-40%.

Поток туристов из России в Малайзию растёт на протяжение последних лет

Как отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, Малайзия популярна среди уральских туристов. Около 80% из них выбирают маршрут Куала-Лумпур — Лангкави и минимум семь дней проводят на курортном острове.

В то же время, параллельно с пляжным туризмом в Малайзии развивается и экскурсионный.

Поток туристов из России в Малайзию растёт на протяжение последних лет

«Традиционно Малайзия воспринимается как место пляжного туризма. И это действительно так. Остров Лангкави — один из мировых центров пляжного отдыха, и там есть все необходимое для того, чтобы отдохнуть от российского климата. Но в то же время Малайзия — большая интересная страна, которая предлагает и другие возможности для отдыха», — подчёркивает Алан Цебойти.

Так, на том же Лангкави созданы тематические парки, посвященные природе острова и местным легендам и культурным традициям. Остров Сипадан входит в число лучших в мире мест для дайвинга, по разным оценкам, привлекая сотни тысяч туристов ежегодно.

Перспективным направлением для российских туристов считаются джунгли Калимантана — одно из последних мест на Земле, где сохранились первозданные джунглевые леса, которым миллионы лет. Как уверяют организаторы, здесь можно встретить животных-эндемиков, которые не встречаются больше нигде в мире — птицу-носорога, обезьяну-носача, малайского слона и малайского медведя. Здесь до сих пор находят новые виды животных и растений.

Изображения предоставлены Уральской ассоциацией туризма
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