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В Екатеринбурге может появится вторая должность первого замглавы города

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Екатеринбурге может появится вторая должность первого замглавы города. Это предусматривается поправками Устава уральской столицы, сообщает департамент информполитики города.

Проект рассмотрят на публичных слушаниях. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Введение второй должности связано с ростом числа задач и их сложности в сферах строительства, транспорта и инфраструктуры. Отмечается, что проект не требует дополнительных вложений из городского бюджета.
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