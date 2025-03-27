В Екатеринбурге может появится вторая должность первого замглавы города

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Екатеринбурге с 1 мая стартует 16-й международный фестиваль уличного искусства ...

В Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия»

В Екатеринбурге начался конкурс по отбору кандидатур на должность главы города

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. В Екатеринбурге с 11 января 2021 года начался прием заявок от кандидатур на участие в ...