В Екатеринбурге может появится вторая должность первого замглавы города

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Екатеринбурге с 1 мая стартует 16-й международный фестиваль уличного искусства ...23.06.2021 Глава Екатеринбурга утвердил обновленный состав архитектурно-градостроительного совета города
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении обновленного ...11.01.2021 В Екатеринбурге начался конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. В Екатеринбурге с 11 января 2021 года начался прием заявок от кандидатур на участие в ...23.09.2013 Вторая линия метро в Екатеринбурге пройдет через Академический район
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. В Екатеринбурге появится вторая линия метро, которая пройдет через Академический район, ...16.07.2013 Первый замглавы Каменска-Уральского уходит в бизнес
УрБК, Каменск-Уральский, 16.07.2013. Глава города Михаил Астахов принял отставку первого заместителя по городскому ...