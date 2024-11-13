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В Свердловской области сотрудники Росреестра за шесть месяцев 2025 года обработали почти 2 тыс. обращений

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Свердловской области сотрудники Росреестра за шесть месяцев 2025 года обработали 1 тыс. 991 обращение граждан. Из них от физических лиц — 1 тыс. 559 обращений, от юридических — 402, и от иных лиц — 30. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Среди поступивших обращений 1 тыс. 223 обращения (58%) были направлены по электронным каналам связи: через сайт Росреестра, электронную почту и другие.

Через сервис платформы обратной связи (ПОС) было направлено свыше 5 тыс. уведомлений. Из них 3 тыс. 450 заявлений (65%) рассмотрены в сокращенные сроки — менее десяти рабочих дней.

Наиболее частые вопросы касались кадастрового учета, регистрации права, сведений из ЕГРН, разъяснения особенностей законодательства, исправления реестровых ошибок и других тем.

«Сотрудниками Управления обеспечивается масштабная обратная связь с заявителями, в том числе осуществляется еженедельное консультирование граждан по телефонам по всем сферам деятельности, работает колл-центр, проводятся личные приемы граждан на площадке Управления. Забота о человеке и защита его законных интересов — приоритет для Росреестра», — отметила Лариса Шатунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области.
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