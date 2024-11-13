В Свердловской области сотрудники Росреестра за шесть месяцев 2025 года обработали почти 2 тыс. обращений

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области за 10 месяцев текущего года ...18.10.2019 Свердловский Росреестр принял рекордное количество электронных заявлений
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Управление Росреестра по Свердловской области в III квартале 2019 года приняло 63 тыс. ...09.06.2017 Коротко о событиях дня
В 13.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится ...11.09.2013 Отдел выдачи информации управления Росреестра по Свердловской области меняет адрес
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2013. В связи с переездом в новое здание свердловского управления Росреестра в пятницу, 13 ...07.06.2013 Свердловский Росреестр и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2013. Сегодня руководители управления Росреестра по Свердловской области, филиала областного ...