Таможенники Кольцово задержали незадекларированную партию тканей весом почти 60 кг

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Таможенники Кольцово задержали незадекларированную партию тканей из 90 отрезов весом почти 60 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Согласно сообщению, незадекларированные ткани пытались ввезти туристка из Душанбе (более 18 кг отрезов тканей), другой пассажир того же рейса (еще 20 кг тканей и платков) и турист из Худжанда (20 кг тканей). Все они признали, что ткани предназначались для коммерческого, а не личного использования, то есть для последующего пошива одежды и продажи.



«Количество, номенклатура и характер товаров говорят о том, что это коммерческие партии, которые необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции. Ознакомиться с нормами провоза багажа для конкретной поездки пассажир может у информационных стендов перед входом в зону таможенного контроля. Дополнительно в целях информирования граждан в аэропорту звучит аудиоинформирование о порядке и правилах перемещения товаров», — отметил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин.