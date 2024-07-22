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Таможенники Кольцово задержали незадекларированную партию тканей весом почти 60 кг

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Таможенники Кольцово задержали незадекларированную партию тканей из 90 отрезов весом почти 60 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Согласно сообщению, незадекларированные ткани пытались ввезти туристка из Душанбе (более 18 кг отрезов тканей), другой пассажир того же рейса (еще 20 кг тканей и платков) и турист из Худжанда (20 кг тканей). Все они признали, что ткани предназначались для коммерческого, а не личного использования, то есть для последующего пошива одежды и продажи.

«Количество, номенклатура и характер товаров говорят о том, что это коммерческие партии, которые необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции. Ознакомиться с нормами провоза багажа для конкретной поездки пассажир может у информационных стендов перед входом в зону таможенного контроля. Дополнительно в целях информирования граждан в аэропорту звучит аудиоинформирование о порядке и правилах перемещения товаров», — отметил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин.
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