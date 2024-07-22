Таможенники Кольцово задержали незадекларированную партию тканей весом почти 60 кг

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. Зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года ...04.03.2024 Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в «зеленом коридоре» аэропорта «Кольцово» таможенники остановили ...25.06.2021 В аэропорту Кольцово таможенники задержали 30 кг текстильных изделий
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали незадекларированную ...28.12.2018 Кольцовские таможенники изъяли из багажа пассажира больше 70 кг сувениров
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2018. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Пекин — ...16.11.2018 Таможенники в Кольцово задержали партию духов известных брендов весом почти 6 кг
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Кольцовские таможенники обнаружили 18 флаконов духов мировых торговых марок у пассажира ...