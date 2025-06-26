В Екатеринбурге 1 сентября откроется детский сад на улице Мира

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге с 2021 по 2024 год за счет строительства и комплексного капитального ...07.04.2025 В Екатеринбурге после капитального ремонта откроются четыре детских сада с общей вместимостью 350 человек
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Екатеринбурге после капитального ремонта откроются четыре детских сада с общей ...30.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл две школы после капитального ремонта
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии двух школ города. В обоих ...23.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года посетил школы города
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года начал серию поездок ...19.09.2013 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылись два детских сада
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2013. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сегодня после капитального ремонта открылись ...