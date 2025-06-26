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В Екатеринбурге 1 сентября откроется детский сад на улице Мира

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Екатеринбурге 1 сентября откроется после капитального ремонта детский сад на улице Мира, 38 «а» и 40 «а». Он рассчитан на 200 детей, в том числе ясельного возраста. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на приеме граждан.

Он уточнил, что учреждение разместится в двух отдельно стоящих блоках. Ввод двух корпусов в эксплуатацию полностью закроет потребность жителей Втузгородка в дошкольных учебных местах.

«На данный момент в зданиях идет отделка помещений, монтаж видеонаблюдения, системы контроля доступа, сигнализации. Снаружи строители завершают благоустройство территории и создание спортивных площадок, озеленяют пространство, делают ограждения и освещение. Также в здании есть пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, буфеты и актовый зал», — рассказал А. Орлов и напомнил, что прежде оба здания уже были частью образовательной системы уральской столицы. Однако позднее строения изменили свое назначение. Сегодня, когда потребность в учебных местах возникла вновь, муниципалитет принял два корпуса на баланс обратно. При этом здания привели к высоким современным образовательным стандартам.

Ранее Алексей Орлов сообщал, что в Екатеринбурге с 2021 по 2024 год за счет строительства и комплексного капитального ремонта введено в эксплуатацию 20 школ на 30 тыс. мест. Общее количество мест в городских школах выросло на 27,2 %.
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