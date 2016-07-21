В I полугодии объемы строительства нового жилья в Екатеринбурге выросли на 368,7 тыс. кв. метров

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За год ввод жилья в России сократился на 10%

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Объемы жилищного строительства в РФ выросли на 1,9%

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Свердловская область обошла Челябинскую по объемам строительства жилья

В I полугодии 2010 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 488,4 тыс. кв. метров жилья. По объемам ...