В I полугодии объемы строительства нового жилья в Екатеринбурге выросли на 368,7 тыс. кв. метров

В I полугодии 2016 года объем ввода жилья в эксплуатацию в России сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом ...21.07.2016 За год ввод жилья в России сократился на 10%
УрБК, Москва, 21.07.2016. В I полугодии 2016 года объем ввода жилья в эксплуатацию в России сократился на 10% по ...19.07.2012 Объемы жилищного строительства в РФ выросли на 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2012. В России в первом полугодии 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года выросли ...12.10.2010 Объемы строительства жилья в Челябинске упали на 30%
УрБК, Челябинск, 12.10.2010. За 9 месяцев в Челябинске введено в строй 197 тыс. 834 кв. м жилья, что на 31,1% меньше к ...04.08.2010 Свердловская область обошла Челябинскую по объемам строительства жилья
В I полугодии 2010 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 488,4 тыс. кв. метров жилья. По объемам ...