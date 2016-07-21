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В I полугодии объемы строительства нового жилья в Екатеринбурге выросли на 368,7 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбурге, 29.07.2025. В России в I полугодии наибольший прирост объемов строительства нового жилья зафиксирован в Екатеринбурге. Объемы здесь выросли на 368,7 тыс. кв. м, пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные портала «ЕРЗ.РФ».

За отчетный период в Свердловской области было построено 5,1 млн кв. м жилья.

Также в лидерах по росту строительства новостроек в первом полугодии оказались Санкт-Петербург (+277,9 тыс. кв. м) и Воронеж (+199,5 тыс. кв. м).

Сильнее всего строительство сократилось в Краснодаре — на 652,7 тыс. кв. м, до 4,6 млн кв. м. На втором месте подмосковное Домодедово, где показатель за полгода сократился на 126,3 тыс. кв. м, до 67,2 тыс. кв. м.

Третье место у Томска, где объемы строительства много квартирного жилья к началу июля составили 228,5 тыс. кв. м. Это на 120,5 тыс. кв. м меньше, чем в начале года.

Всего, по данным «ЕРЗ.РФ», общий объем строительства многоквартирного жилья по топ-100 городам к 1 июля составил 96,7 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последние 12 месяцев выросла на 5%, до 166,2 тыс. руб. за кв. м. За июль квартиры подорожали на 1%.
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