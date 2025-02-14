Свердловчане стали жаловаться в ЦБ на блокировку счетов из-за закона о дропперах

Свердловчане стали чаще жаловаться на кибермошенников

УрБК, Москва, 26.04.2024. В I квартале 2024 года на 13,6% снизилось количество жалоб потребителей финансовых услуг в ...

ЦБ зафиксировал в I квартале снижение жалоб потребителей финансовых услуг на 14%

В ЦБ с начала года поступило около 6 тыс. жалоб свердловчан на финансовые организации

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. За 10 месяцев 2023 года ЦБ РФ зафиксировал около 6 тыс. жалоб свердловчан на работу ...