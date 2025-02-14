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Свердловчане стали жаловаться в ЦБ на блокировку счетов из-за закона о дропперах

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Свердловской области резко выросло число жалоб от клиентов банков на блокировку счетов из-за закона о дропперах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

С января по июнь 2025 года от свердловчан поступило 4,7 тыс. обращений, что на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше половины жалоб связано с действиями банков — 2,8 тыс. Самыми распространенными стали жалобы от дропперов, проблемы с погашением потребительских кредитов, а также жалобы на социальную инженерию и кибератаки.

«Год назад вступил в силу закон, согласно которому банки обязаны блокировать сомнительные переводы, а также карты и счета клиента, если сведения о нем попали в базу данных Банка России из МВД. Это создает дополнительные барьеры дропперам, поэтому мы видим рост заблокированных счетов», — пояснил начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.
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