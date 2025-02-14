Свердловчане стали жаловаться в ЦБ на блокировку счетов из-за закона о дропперах

Банк России опубликовал статистику по обращениям жителей Среднего Урала ...26.04.2024 ЦБ зафиксировал в I квартале снижение жалоб потребителей финансовых услуг на 14%
УрБК, Москва, 26.04.2024. В I квартале 2024 года на 13,6% снизилось количество жалоб потребителей финансовых услуг в ...06.12.2023 В ЦБ с начала года поступило около 6 тыс. жалоб свердловчан на финансовые организации
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. За 10 месяцев 2023 года ЦБ РФ зафиксировал около 6 тыс. жалоб свердловчан на работу ...22.11.2019 Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14%
Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об ...22.11.2019 Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14% по сравнению с ...