Официальный курс доллара США вырос до 79,58 руб., евро снизился до 93,21 руб.

УрБК, Москва, 29.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июля 2025 гола. Курс доллара США вырос на 3 коп., до 79,58 руб., евро снизился на 14 коп., до 93,21 руб.