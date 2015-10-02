Уральский ФАС выявил нарушения законодательства в контрактной системе в сфере госзакупок

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2015. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение УФАС по Свердловской ...

Суд подтвердил нарушения закона о контрактной системе со стороны департамента госзакупок Свердловской области

В Каменске-Уральском выявлены нарушения лесного законодательства при проведении аукциона

В Кушве чиновник оштрафован за нарушения законодательства в сфере закупок

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. В Кушве чиновник оштрафован за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере ...