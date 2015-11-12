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Уральский ФАС выявил нарушения законодательства в контрактной системе в сфере госзакупок

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам рассмотрения жалобы ООО «Спутник» выявила нарушения законодательства в контрактной системе в сфере закупок со стороны кредитно-финансовой организации, пишет «КП.Урал» со ссылкой на сайте Госзакупок.

Уточняется, что ООО «Спутник» участвовало в аукционе по ремонту дорожного покрытия в Североуральске. Цена первоначального контракта на процедуру аукциона составляла около 110,3 млн руб.

Однако организация столкнулась с неправомерностью действий банка, который выдал обеспечение заявки в виде независимой гарантии, не соответствующей установленным требованиям закупок.

В связи с выявленными нарушениями заказчику аукциона вынесено предписание отменить итоги выбора подрядчика. Несмотря на решение контрольного органа, ранее уже был определен победитель торгов, предложивший снижение стоимости работ до 94,3 млн руб.
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