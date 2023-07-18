В санатории «Обуховский» в Свердловской области 9 детей заболели COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге у трех воспитанников частного детского сада «Аистенок» обнаружен ...01.04.2020 В Свердловской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
УрБК, Москва, 01.04.2020. Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за минувшие сутки возросло на 440, ...26.02.2020 Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от посещения Италии, Республики Корея и Ирана
УрБК, Москва, 26.02.2020. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ...28.03.2017 Из спорткомплекса «Курганово» госпитализированы 9 человек с острой кишечной инфекцией
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с госпитализацией семи ...27.06.2011 Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в санатории «Пихтовые горы», где отравились 36 человек
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2011. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило многочисленные нарушения ...