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В санатории «Обуховский» в Свердловской области 9 детей заболели COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. В Свердловской области в ГАУЗ СО «ОЦМСР Санаторий «Обуховский» в период с 25 по 27 июля выявлено 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Все заболевшие — дети от 10 до 15 лет, на данный момент они госпитализированы и получают помощь.

«Для предотвращения распространения инфекции в отрядах, где зарегистрированы случаи заболевания, были оперативно введены карантинные меры, организован отдельный прием пищи. В санатории отменены массовые мероприятия. За контактными детьми и взрослыми установлено меднаблюдение и периодическое тестирование», — говорится в сообщении ведомства.

Новых случаев в санатории пока не выявили, однако смену пришлось окончить досрочно, 28 июля.

Роспотребнадзор ведет наблюдение за ситуацией.
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