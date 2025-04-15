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Вчера, 16:42

Солнечные электростанции РФ в 2025 году увеличили выработку электроэнергии на 13,2%

УрБК, Москва, 28.07.2025. Солнечные электростанции РФ за январь-май 2025 года нарастили выработку электроэнергии по договору о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ) на 13,2%, пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

За отчетный период выработка ветроэлектростанций по ДПМ ВИЭ упала на 17,5% — до 2,45 млрд кВт•ч.

На 1 июня 2025 года выработка солнечных электростанций составила 1,1 млрд кВт•ч.

Ранее сообщалось, что производство электроэнергии России к 2030 году может вырасти до 1,33 или до 1,32 трлн кВт/ч соответственно, к 2036 году — до 1,405 или до 1,39 трлн кВт/ч, а к 2050 году — до 1,64 трлн кВт/ч в целевом сценарии, по «инерционному» сценарию — до 1,59 трлн кВт/ч.
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