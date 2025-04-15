Солнечные электростанции РФ в 2025 году увеличили выработку электроэнергии на 13,2%

Материалы по теме

Производство электроэнергии в России к 2050 году может вырасти до 1,64 трлн кВт/ч

УрБК, Москва, 15.04.2025. Производство электроэнергии России к 2050 году может вырасти до 1,64 трлн кВт/ч в целевом ...

Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...

Потребление электроэнергии в России в мае 2010 года на 4,4% превысило аналогичный показатель мая 2009 года

УрБК, Москва, 07.06.2010. По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России ...