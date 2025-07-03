Цементное производство Магнитки отметило юбилей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Андрей Серебряков

УрБК, Магнитогорск, 28.07.2025. Магнитогорскому цементно-огнеупорному заводу (МЦОЗ), входящему в группу ПАО «ММК», исполнилось 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.Выбор площадки будущего завода был определен близостью Смеловского месторождения известняка и Приуральского месторождения глин. 27 июля 1950 года был произведен розжиг первой вращающейся печи длиной 150 метров. Вторая печь была введена в эксплуатацию на следующий год, третья в 1958 году.На текущий момент завод является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на производстве металлургических флюсов, цемента, шлака молотого и клинкера. Ассортимент предприятия составляют портландцементы и выпускаемый с 2001 года ожелезненный доломит (известково-магнезиальный флюс), который используется в качестве гарисажеобразующего материала при конвертерной выплавке стали.Отметим, что в новом тысячелетии на предприятии была проведена серьезная программа модернизации производства. Были введены в эксплуатацию новые печи, расширен склад сырья, построен новый сырьевой цех с тремя сырьевыми мельницами, обустроены новые линии упаковки и погрузки, а также освоено производство новых продуктов: молотого шлака и ожелезненной извести.На сегодняшний день доля реализации тарированной продукции составляет порядка 25% от общего объема продаж цемента, что является одним из лучших показателей в стране. В октябре 2024 ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»» по итогам ежегодного ранжирования предприятий России Всероссийского Бизнес-рейтинга признано лидером российской экономики по виду деятельности «Производство цемента».Также стоит отметить, что цементники Магнитки уделяют большое внимание благоустройству своего предприятия. Завод не раз становился призером городского конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска».