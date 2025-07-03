УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:00

Цементное производство Магнитки отметило юбилей

УрБК, Магнитогорск, 28.07.2025. Магнитогорскому цементно-огнеупорному заводу (МЦОЗ), входящему в группу ПАО «ММК», исполнилось 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цементное производство Магнитки отметило юбилей

Выбор площадки будущего завода был определен близостью Смеловского месторождения известняка и Приуральского месторождения глин. 27 июля 1950 года был произведен розжиг первой вращающейся печи длиной 150 метров. Вторая печь была введена в эксплуатацию на следующий год, третья в 1958 году.

На текущий момент завод является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на производстве металлургических флюсов, цемента, шлака молотого и клинкера. Ассортимент предприятия составляют портландцементы и выпускаемый с 2001 года ожелезненный доломит (известково-магнезиальный флюс), который используется в качестве гарисажеобразующего материала при конвертерной выплавке стали.

Отметим, что в новом тысячелетии на предприятии была проведена серьезная программа модернизации производства. Были введены в эксплуатацию новые печи, расширен склад сырья, построен новый сырьевой цех с тремя сырьевыми мельницами, обустроены новые линии упаковки и погрузки, а также освоено производство новых продуктов: молотого шлака и ожелезненной извести.

На сегодняшний день доля реализации тарированной продукции составляет порядка 25% от общего объема продаж цемента, что является одним из лучших показателей в стране. В октябре 2024 ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»» по итогам ежегодного ранжирования предприятий России Всероссийского Бизнес-рейтинга признано лидером российской экономики по виду деятельности «Производство цемента».

Также стоит отметить, что цементники Магнитки уделяют большое внимание благоустройству своего предприятия. Завод не раз становился призером городского конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Андрей Серебряков
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2025 На заводе «АТОМ Цемент» в Сысерти построят дополнительные силоса для хранения и отгрузки цемента

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. «Атомстройкомплекс» планирует обновить цементный завод в Сысерти «АТОМ Цемент» (входит ...

30.10.2024 ММК продемонстрирует новые технологии и металлопродукцию на 30-й промышленной выставке «Металл-Экспо»

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») продемонстрирует новые технологии ...

25.07.2024 Магнитогорскому заводу прокатных валков исполнилось 20 лет

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2024. Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ, входит в группу ПАО «ММК») отметил ...

23.12.2020 Новый завод «АТОМ Цемент» в Сысерти выпустил первые 500 тонн цемента

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Новый завод «АТОМ Цемент», который входит в структуру компании «Атомстройкомплекс», ...

18.11.2020 ММК продолжает реализацию проекта по внедрению единой корпоративной информационной системы

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2020. ММК последовательно реализует программу модернизации и расширения корпоративной ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге30.06.2025Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
Архив новостей
Июль 2025 (616)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18