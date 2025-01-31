Свердловская область лидирует по перспективности трудоустройства среди регионов УрФО

Свердловская область вошла в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства в первом квартале 2025 года, заняв ...31.01.2025 Свердловскую область включили в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловская область вошла в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства в ...31.07.2024 Свердловская область в рейтинге регионов-лидеров по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года заняла 7 место
УрБК, Екатеринбург. 31.07.2024. Свердловская область в рейтинге регионов -лидеров по перспективности трудоустройства в ...20.02.2024 Средний Урал вошел в пятерку лидеров рейтинга регионов РФ по перспективности трудоустройства по версии HeadHunter
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Свердловская область заняла четвертое место рейтинга регионов России по перспективности ...15.02.2021 Южный Урал занял 25-е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
УрБК, Челябинск, 15.02.2021. Челябинская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских ...