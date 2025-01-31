Свердловская область лидирует по перспективности трудоустройства среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. Свердловская область лидирует по перспективности трудоустройства среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). Во II квартале этого года Средний Урал занял 14 место в соответствующем рейтинге среди регионов РФ с результатом в 79,7 балла. Челябинская область заняла 19 место (77,8 балла), а Ямало-Ненецкий автономный округ — 21 место (76,9 балла). Такие данные приводят аналитики hh.ru.



Рейтинг перспективности трудоустройства оценивается по соотношению количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианной предлагаемой зарплате по данным hh.ru, доле соискателей, ищущих работу в другом регионе, а также прожиточному минимуму для трудоспособного населения и уровню безработицы по данным Росстат.



Лидером по стране стала республика Татарстан (89,4 балла), а нижнюю строчку рейтинга заняла Ингушетия (39 баллов).



Отметим, что спрос и предложение на рынке труда свердловского региона сбалансировались. По данным за последние три месяца на одну активную вакансию здесь приходится 4,4 активных резюме, что соответствует норме. Медиана предлагаемой зарплаты составила 72,7 тыс. руб. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 17,6 тыс. руб. Уровень безработицы оценивается в 1,3%, что говорит о том, что рынок труда остается горячим. Также за пределами региона работу ищут всего 6,2% местных жителей, что говорит о возможности построения карьеры в домашнем регионе.