Свердловскую область включили в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства

УрБК, Екатеринбург. 31.07.2024. Свердловская область в рейтинге регионов -лидеров по перспективности трудоустройства в ...20.02.2024 Средний Урал вошел в пятерку лидеров рейтинга регионов РФ по перспективности трудоустройства по версии HeadHunter
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Свердловская область заняла четвертое место рейтинга регионов России по перспективности ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...02.02.2021 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов с самой высокой активностью соискателей на рынке труда
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Свердловская область занимает шестое место в стране по количеству размещенных резюме ...18.09.2018 На переезд в Свердловскую область для смены работы согласны соискатели из Челябинска, Москвы и Перми
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В поисках работы в Свердловскую область в большей степени готовы переехать соискатели ...