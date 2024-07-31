Свердловскую область включили в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловская область вошла в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства в первом квартале 2025 года, заняв 13-е место в рейтинге. Об этом сообщают аналитики рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.



Ежеквартальный рейтинг регионов учитывает данные hh.ru по соотношению количества резюме к числу вакансий на рынке, медианной зарплате, готовности соискателей к переезду, а также данные Росстата о прожиточном минимуме и безработице в регионе.



По этим параметрам Свердловская область набрала 74,34 балла. По сравнению с предыдущими замерами в IV квартале регион опустился в рейтинге на девять позиций. Сейчас лидирующие позиции занимают Амурская область (77,4), Республика Татарстан (77,3) и Республика Башкортостан (76,53).



Аналитики отмечают в Свердловской области пониженную конкуренцию за рабочие места (на одну вакансию в среднем приходится три резюме). Медианная зарплата в регионе выше прожиточного минимума трудоспособного населения в четыре раза (71 тыс. 880 руб. против 16 тыс. 675 руб.). Соискатели Среднего Урала, судя по всему, не готовы к переезду. Об этом свидетельствует соответствующий статус 82,4% активных резюме региона. Только 1% соискателей имеет статус «Хочу переехать».