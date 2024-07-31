Свердловскую область включили в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловская область вошла в топ-20 самых перспективных регионов для трудоустройства в ...31.07.2024 Свердловская область в рейтинге регионов-лидеров по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года заняла 7 место
УрБК, Екатеринбург. 31.07.2024. Свердловская область в рейтинге регионов -лидеров по перспективности трудоустройства в ...20.02.2024 Средний Урал вошел в пятерку лидеров рейтинга регионов РФ по перспективности трудоустройства по версии HeadHunter
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Свердловская область заняла четвертое место рейтинга регионов России по перспективности ...02.02.2021 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов с самой высокой активностью соискателей на рынке труда
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Свердловская область занимает шестое место в стране по количеству размещенных резюме ...18.09.2018 На переезд в Свердловскую область для смены работы согласны соискатели из Челябинска, Москвы и Перми
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В поисках работы в Свердловскую область в большей степени готовы переехать соискатели ...