Более 3 тысяч представителей железнодорожных профессий приняли участие в финале чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В Новокузнецке прошел первый корпоративный чемпионат по наставничеству среди ...21.05.2018 В Группе ЧТПЗ прошел корпоративный чемпионат сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Образовательном центре Группы ЧТПЗ завершился корпоративный чемпионат сквозных ...20.06.2016 АтомSkills: Лучших атомщиков выберут в Екатеринбурге
В уральской столице стартовал первый чемпионат профмастерства сотрудников Росатома ...01.06.2016 ЕВРАЗ выступил партнером международного инженерного чемпионата России
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2016. ЕВРАЗ стал специальным партнером международного инженерного чемпионата «Case-in», ...13.10.2014 Оператором чемпионата WorldSkills Hi-Tech Russia в Екатеринбурге стало ОАО «Уральский выставочный центр»
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2014. ОАО «Уральский выставочный центр» (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») по результатам конкурса ...