Более 3 тысяч представителей железнодорожных профессий приняли участие в финале чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. В Екатеринбурге состоялся второй финал Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД». В нем приняли участие более 3 тыс. представителей ключевых железнодорожных профессий, сообщает департамент информполитики города.



Сообщается, что каждое из 60 конкурсных направлений включало задания, основанные на производственной практике, которые позволят отработать действия в условиях внештатных и нестандартных ситуаций.



В ходе соревнований конкурсанты демонстрировали практические навыки на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, что придало мероприятию особую динамику и зрелищность.



Также в рамках чемпионата проходят и профориентационные мероприятия для детей в категории юных железнодорожников.



Уточним, этот чемпионат проводится с 2020 года среди представителей всей сети железных дорог по более 140 основным железнодорожным профессиям.



Профессиональные состязания длятся два года и состоят из региональных этапов и общесетевого финала. С 2020 года проведено более 1 тыс. конкурсов, в котром приняли участие более 25 тыс. железнодорожников.