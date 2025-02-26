ММК вновь признан лучшим в сфере гражданской обороны

УрБК, Магнитогорск, 26.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награды смотров-конкурсов по ...04.02.2019 ЕВРАЗ НТМК отмечен дипломами за организацию работы по гражданской обороне
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2019. ЕВРАЗ НТМК получил три награды за организацию работы по гражданской обороне, ...09.12.2015 На Уралвагонзаводе подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по ГО и ЧС
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. На головном предприятии АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле подвели итоги ...24.05.2013 В ОАО «Уралхиммаш» выявлены нарушения законодательства о гражданской обороне
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. Прокуратура г. Екатеринбурга провела проверку исполнения требований федерального ...01.02.2013 ОАО «НПК «Уралвагозавод» получило три диплома на смотре в сфере ГО и ЧС
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2013. В 2012 году ОАО «НПК «Уралвагонзавод» стало лучшим предприятием в трех номинациях ...