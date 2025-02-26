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ММК вновь признан лучшим в сфере гражданской обороны

УрБК, Магнитогорск, 28.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в очередной раз занял I место по итогам проведения муниципального этапа смотра-конкурса учебно-материальных баз по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) среди организаций города Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ММК вновь признан лучшим в сфере гражданской обороны

Целью проведения конкурса является повышение уровня готовности предприятий и учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях, совершенствование работы по приведению учебно-материальных баз по ГО и ЧС в соответствие установленным требованиям, повышение качества подготовки личного состава, сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации.

Победа ММК стала возможной благодаря тому, что комбинат придает самое серьезное значение поддержанию и совершенствованию системы ГО и ЧС и ежегодно проводимым мероприятиям, направленным на обеспечение готовности служб и обучение персонала. Так, например, регулярно проводятся мероприятия по пропаганде знаний в области ГО и ЧС, инструктажи и обучение в области гражданской обороны, а также учения и тренировки.

Отметим, что ранее комбинат также неоднократно занимал I место на муниципальных и областных этапах подобных смотров-конкурсов, проходящих с 2018 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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