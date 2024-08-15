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Вчера, 10:42

Из резервного фонда Свердловской области выделено свыше 400 млн рублей на переселение жильцов авариного дома в Серове

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. Из резервного фонда Свердловской области выделено свыше 400 млн руб. единовременного материального пособия жильцам 100 квартир дома по улице Зеленая, 7а в Серове, где 22 июня произошел хлопок бытового газа. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Сообщается, что администрация муниципалитета начала процедуру оценки стоимости жилья, по результату которой собственники получат экспертное заключение, где будет обозначена сумма компенсации за каждую квартиру. После согласования всех необходимых документов жителям будут перечисляться положенные выплаты на их личные банковские счета.

Уточняется, что 35 квартир уже обследованы. Экспертные заключения по ним готовы.

Начиная с 30 июля по утвержденному графику начнется подписание соглашений об изъятии жилых помещений.

После завершения всех процедур дом будет снесен.

Ранее глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков проинформировал Дениса Паслера, что первоочередные выплаты по 15 тыс. руб. жильцам перечислены в полном объеме. Кроме того, из регионального бюджета выделены средства в размере 150 тыс. руб. тем, кто полностью лишился имущества. Предполагается, что выплаты поступят в течение двух недель.

Также четырем пострадавшим и родственнику погибшего серовчанина средства господдержки будут перечислены после завершения следственных процедур в течение ближайшего месяца.
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