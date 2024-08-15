Из резервного фонда Свердловской области выделено свыше 400 млн рублей на переселение жильцов авариного дома в Серове

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Нижнем Тагиле владельцы 50 квартир из дома, частично обрушившегося от взрыва газа 1 ...14.08.2024 В Нижнем Тагиле 38 жителей квартир из разрушенного дома на улице Сибирской подписали соглашения на получение компенсации
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Нижнем Тагиле соглашения на получение компенсации подписали 38 жителей разрушенного ...06.08.2024 Более 50 жильцов, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле, получили выплаты, назначенные свердловским губернатором Евгением Куйвашевым
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. Более 50 жителей Нижнего Тагила, пострадавших при взрыве дома, получили выплаты за ...04.08.2016 В Свердловской области начали выплаты пострадавшим от паводка из расчета 10 тыс. руб. на человека
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2016. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о ...03.08.2010 70 млн рублей выделяется погорельцам из Подмосковья
Из резервного фонда власти Подмосковья выделят 70 млн рублей на оказание помощи семьям погибших, пострадавшим и ...