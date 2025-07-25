Официальный курс доллара США вырос до 79,55 руб., евро — до 93,35 руб.

УрБК, Москва, 28.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 69 коп., до 79,55 руб., евро — на 1 коп., до 93,35 руб.