Цены на кроссоверы и внедорожники с пробегом в РФ за год снизились на 7,5%

УрБК, Москва, 18.07.2025. В России в первом полугодии 2025 года продано 2 млн 734 тыс. подержанных легковых ...

Продажи подержанных автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Средняя стоимость автомобилей с пробегом (не старше 15 лет) в Екатеринбурге в июне 2025 ...

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге за месяц выросла на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области в мае составила 1,61 млн руб. ...

Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в апреле ...

Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области за месяц выросла на 1,2%

В I квартале 2025 года на рынке авто с пробегом россиян чаще всего интересовала Lada

УрБК, Москва, 11.04.2025. По данным «Авито Авто», в I квартале 2025 года на рынке авто с пробегом (до трех лет) ...