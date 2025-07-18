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Вчера, 17:45

Цены на кроссоверы и внедорожники с пробегом в РФ за год снизились на 7,5%

УрБК, Москва, 25.07.2025. Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в II квартале 2025 года составила 1 млн 535 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 7,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито авто».

Среди автомобильных брендов больше всего подешевели Geely (–13,9%), Renault (–12,6%) и Nissan (–9,1%). Среди конкретных моделей — Hyundai Tucson (–12,3%), Geely Monjaro (–12%) и Renault Duster (–10,8%).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость автомобилей с пробегом (не старше 15 лет) в Екатеринбурге в июне 2025 года составила 1,62 млн руб. Это на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце.
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