На Урале во II квартале выявили 86 фальшивых купюр

УрБК, Москва, 24.07.2025. В банковской системе РФ во II квартале выявили 1 тыс. 696 фальшивых купюр. По сравнению с предыдущим кварталом (1 тыс. 665) показатель практически не изменился, говорится в материалах Банка России. Чаще всего мошенники подделывали пятитысячные (1 тыс. 020 штук), тысячные (555) и двухтысячные купюры (51). Отмечается, что зоне ответственности Уральского ГУ Банка России в апреле–июне 2025 года было выявлено всего 86 поддельных купюр.

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