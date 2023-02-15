На Урале во II квартале выявили 86 фальшивых купюр

УрБК, Москва, 15.02.2023. В 2022 году в российской банковской системе было обнаружено 22,9 тыс. фальшивых банкнот и ...27.10.2022 В российской банковской системе сокращается число фальшивых денег
УрБК, Москва, 27.10.2022. По итогам III квартала 2022 года в банковской системе РФ было обнаружено 4 тыс. 516 фальшивых ...15.11.2021 В Челябинской области за девять месяцев выявили 319 фальшивых купюр
УрБК, Челябинск, 15.11.2021. На Южном Урале за девять месяцев 2021 года выявили 319 фальшивых денежных знаков. По ...11.07.2013 Во II квартале в УрФО было выявлено более 600 поддельных купюр
УрБК, Москва, 11.07.2013. Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России во II ...12.04.2013 В I квартале в УрФО было выявлено более 900 поддельных купюр
Согласно данным ЦБ российские банки выявили в первом квартале 17,923 тыс. поддельных денежных знаков Банка России — на ...