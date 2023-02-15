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Вчера, 18:02

На Урале во II квартале выявили 86 фальшивых купюр

УрБК, Москва, 24.07.2025. В банковской системе РФ во II квартале выявили 1 тыс. 696 фальшивых купюр. По сравнению с предыдущим кварталом (1 тыс. 665) показатель практически не изменился, говорится в материалах Банка России.

Чаще всего мошенники подделывали пятитысячные (1 тыс. 020 штук), тысячные (555) и двухтысячные купюры (51).

Отмечается, что зоне ответственности Уральского ГУ Банка России в апреле–июне 2025 года было выявлено всего 86 поддельных купюр.
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