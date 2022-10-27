За 2022 год количество фальшивых денег в России снизилось в 1,6 раза

УрБК, Челябинск, 27.10.2022. В банковской системе Челябинской области за январь-сентябрь 2022 года обнаружено 186 ...

Число выявленных на Южном Урале поддельных банкнот снизилось на 42%

УрБК, Москва, 27.10.2022. По итогам III квартала 2022 года в банковской системе РФ было обнаружено 4 тыс. 516 фальшивых ...

УрБК, Москва, 27.07.2022. За II квартал 2022 года в банковской системе РФ было зафиксировано 6 тыс. 387 поддельных ...

В российской банковской системе на четверть снизилось число фальшивых купюр и монет

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. В 2021 году в Свердловской области было изъято 670 фальшивых билетов Банка России, ...

В Свердловской области в 2021 году изъяли 670 поддельных купюр на общую сумму более 3 млн рублей

За I квартал 2019 года в Челябинской области почти в три раза снизилось количество фальшивых купюр

УрБК, Челябинск, 24.04.2019. За три месяца 2019 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 63 ...