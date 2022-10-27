За 2022 год количество фальшивых денег в России снизилось в 1,6 раза

УрБК, Москва, 15.02.2023. В 2022 году в российской банковской системе было обнаружено 22,9 тыс. фальшивых банкнот и монет. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году. На 1 млн находящихся в обращении купюр приходилось четыре фальшивки, сообщается на сайте Банка России.
Чаще всего подделывались пятитысячные банкноты (14 тыс. 184 штук). Следом идут двухтысячные (4 тыс. 336), тысячные (3 тыс. 367). Реже всего подделывались купюры в 50 руб. — 30 штук. Фальшивых монет было 183.
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