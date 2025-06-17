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Вчера, 16:39

В России выявили более 3 тыс. международных почтовых отправлений с контрафактом

УрБК, Москва, 24.07.2025. В России с начала года выявили свыше 3 тыс. международных почтовых отправлений с контрафактом, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Чаще всего выявлялись контрафактные игрушки, сумки, обувь, аксессуары для автомобилей, косметические и лекарственные средства.

Ранее УрБК писал, что продажи контрафактной электроники покинувших РФ брендов на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет»), а также на «Авито», за 2024 год снизились на 10% по сравнению с предыдущим годом.
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