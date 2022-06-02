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Вчера, 14:09

Минфин: Россияне активно покупают золотые слитки размером до 100 граммов

УрБК, Москва, 24.07.2025. В России отмечается высокий спрос физлиц на покупку мерных золотых слитков размером 50-100 граммов. Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, более крупные слитки — весом 1 кг и 12 кг — также востребованы у населения.

Он отметил, что граждане рассматривают покупку золоту как альтернативу приобретению валюты для сохранения сбережений.

Ранее аналитики ЦБ назвали золото самым доходным финансовым инструментом в России за последние 12 месяцев. Его доходность в рублевом эквиваленте за год составила почти 26%.
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