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Вчера, 15:46

Средняя стоимость поездок выходного дня в города РФ выросла на 13%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Средняя стоимость поездок выходного дня в российские города летом 2025 года может вырасти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнуть 10,5 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитического проекта T-Data.

Отмечается, что показатель не включает в себя стоимость трансфера. Он учитывает расходы на ночь в отеле, два приема пищи в точках фастфуда, ужин в ресторане, визит в бар, две поездки на такси и покупку сувениров.

Согласно данным исследования, наиболее высокий рост цен фиксируется в Казани (+20% год к году, до 9,9 тыс. руб.). Также заметно подорожали путешествия в Санкт-Петербург (+13%, до 11,9 тыс. руб.), Калининград (+11%, до 9,7 тыс. руб.) и Сочи (+3%, до 9,4 тыс. руб.).

В лидерах по стоимости путешествий — Москва. Расходы на поездку в столицу могут достигнуть 12,1 тыс. руб. (+9% год к году).

Эксперты связывают изменение цен с ростом популярности внутреннего туризма. Число путешествий по стране в 2025 году может увеличиться на 10-15%.
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