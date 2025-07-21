Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в первом полугодии вырос на 2,2%

УрБК, Москва, 21.07.2025. Турпоток россиян в Японию в первом полугодии 2025 года вырос в два раза по сравнению с ...10.01.2025 Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздники вырос на 11%
УрБК, Москва, 10.01.2025. Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздничные дни с 29 декабря по 8 ...17.12.2024 Пассажиропоток российских авиакомпаний за год вырос на 5%
УрБК, Москва, 17.12.2024. Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре составил 7,9 млн человек. По сравнению с ...11.08.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-июле вырос на 64%
УрБК, Москва, 11.08.2021. Российские авиакомпании в июле 2021 года перевезли 12,5 млн пассажиров. Это почти в два раза ...28.07.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии вырос почти на 60%
УрБК, Москва, 28.07.2021. По итогам I полугодия 2021 года российские авиакомпании перевезли 44 млн 093 тыс. 327 ...