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Вчера, 14:55

Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в первом полугодии вырос на 2,2%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские авиакомпании в первом полугодии перевезли на международных рейсах 12,7 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 2,2%. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас отечественные авиакомпании выполняют рейсы в 37 стран мира. При этом география полетов постепенно расширяется.

Ранее сообщалось, что турпоток россиян в Японию в первом полугодии 2025 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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