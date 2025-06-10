Спрос на специалистов со знанием китайского языка на Урале за год снизился на 43%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Спрос на специалистов со знанием китайского языка в Уральском федеральном округе за год снизился на 43%. В январе-июне 2025 года в УрФО было открыто таких 158 вакансий, говорится в исследовании платформы hh.ru. Доля Среднего Урала в структуре спроса в округе составила 59%. Доля Челябинской области — 20%, Тюменской — 15%. Реже такие специалисты востребованы в ХМАО (3%), Курганской области (2%) и ЯНАО (1%).

Материалы по теме

Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего года сократился на 23% по сравнению ...

Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего ...

В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...

В Свердловской области c начала года было открыто 6,5 тыс. вакансий с требованием знания английского языка

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Свердловской области в 2023 году было открыто 6,5 тыс. вакансий, претендовать на ...

В Екатеринбурге растет спрос на работников со знанием китайского языка

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2016. За последние три года в Екатеринбурге вдвое увеличилось количество вакансий для ...