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Спрос на специалистов со знанием китайского языка на Урале за год снизился на 43%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Спрос на специалистов со знанием китайского языка в Уральском федеральном округе за год снизился на 43%. В январе-июне 2025 года в УрФО было открыто таких 158 вакансий, говорится в исследовании платформы hh.ru.

Доля Среднего Урала в структуре спроса в округе составила 59%. Доля Челябинской области — 20%, Тюменской — 15%.

Реже такие специалисты востребованы в ХМАО (3%), Курганской области (2%) и ЯНАО (1%).
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