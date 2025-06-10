Спрос на специалистов со знанием китайского языка на Урале за год снизился на 43%

В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего года сократился на 23% по сравнению ...10.06.2025 Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего ...30.05.2025 В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...01.09.2023 В Свердловской области c начала года было открыто 6,5 тыс. вакансий с требованием знания английского языка
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Свердловской области в 2023 году было открыто 6,5 тыс. вакансий, претендовать на ...15.11.2016 В Екатеринбурге растет спрос на работников со знанием китайского языка
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2016. За последние три года в Екатеринбурге вдвое увеличилось количество вакансий для ...