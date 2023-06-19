В Свердловской области c начала года было открыто 6,5 тыс. вакансий с требованием знания английского языка

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области за первые пять месяцев 2023 года было открыто 10,3 тыс. вакансий ...05.04.2023 Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%
По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тыс. вакансий. Это ...05.04.2023 Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%
УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru ...23.01.2023 В Свердловской области на 41% вырос спрос на знающих китайский язык сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 41% выросло число вакансий, требующих знания ...08.08.2017 Российских учителей проверят на знание русского языка
Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга ...