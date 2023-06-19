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В Свердловской области c начала года было открыто 6,5 тыс. вакансий с требованием знания английского языка

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Свердловской области в 2023 году было открыто 6,5 тыс. вакансий, претендовать на которые могли только кандидаты со знанием английского языка. В 19,5% случаев такие вакансии открыты в IT-компаниях, в 8,7% — в сфере услуг для бизнеса, в 7,1% — в сфере финансов. Такой подсчет в преддверии 1 сентября произвели аналитики портала hh.ru.

Также работодатели нередко в вакансиях указывают на необходимость владения еще рядом предметов из школьной программы. Так, в 1,4 тыс. вакансий в регионе упоминали знание русского языка, из них 12,4% таких требований содержится в предложениях работы в IT-отрасли, 7,3% — в торговле, 6,3% — в сфере услуг для бизнеса.

Знание математики указывалось почти в 1 тыс. вакансий. Из них 19% размещены компаниями IT-отрасли, 14,8% — образовательными учреждениями, 7,4% — финансовыми организациями.
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