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Вчера, 12:00

Госдума приняла закон об ограничении максимального срока рассрочки до полугода

Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает максимальный срок рассрочки шестью месяцами. Данная норма вступит в силу с 1 апреля 2026 года, пишет ТАСС.

Речь идет о законопроекте о регулировании деятельности по предоставлению рассрочки при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности.

Согласно нововведениям, максимальная сумму рассрочки (без передачи данных в бюро кредитных историй) составит 50 тыс. руб.

Авторы документа пояснили, что рассрочки зачастую выступают скрытой формой кредитования. Принятие нового закона позволит сократить риски в этой области, исключив скрытые проценты и регуляторный арбитраж.
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