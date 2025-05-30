Госдума приняла закон об ограничении максимального срока рассрочки до полугода

УрБК, Москва, 23.07.2025. Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает максимальный срок рассрочки ...30.05.2025 В России планируют ограничить максимальную сумму рассрочки до 50 тыс. рублей
УрБК, Москва, 30.05.2025. В России планируется установить предельный размер суммы рассрочки в размере 50 тыс. руб. Об ...16.06.2021 Госдума приняла законопроект об ограничении общения коллекторов с третьими лицами
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, ограничивающий общение ...07.08.2018 «Уральские авиалинии» предлагают приобрести авиабилеты в рассрочку по карте «Совесть»
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) ...23.11.2017 Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ
УрБК, Москва, 23.11.2017. Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ. На рассмотрении закон ...