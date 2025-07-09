Госдума приняла закон об ограничении максимального срока рассрочки до полугода

УрБК, Москва, 09.07.2025. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики. ...

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики

УрБК, Москва, 30.05.2025. В России планируется установить предельный размер суммы рассрочки в размере 50 тыс. руб. Об ...

В России планируют ограничить максимальную сумму рассрочки до 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, ограничивающий общение ...

Госдума приняла законопроект об ограничении общения коллекторов с третьими лицами

«Уральские авиалинии» предлагают приобрести авиабилеты в рассрочку по карте «Совесть»

Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ

УрБК, Москва, 23.11.2017. Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ. На рассмотрении закон ...