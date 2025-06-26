На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3,1 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.



«Сведения о введении режима неполной занятости для 3 тыс. 107 работников

разместили 34 организации», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что на 1 июля 2025 года на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» сведения об увольнении 1 тыс. 835 работников размещены 171 организацией Свердловской области.