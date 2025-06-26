На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3,9 ...19.07.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 576 человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 576 человек. Об этом говорится в ...19.07.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 576 человек
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 576 ...26.07.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 906 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 906 ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...