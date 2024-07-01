На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 3,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3,9 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения. «Сведения о введении режима неполной занятости для 3 тыс. 905 работников разместили 36 организаций», — говорится в сообщении. Также отмечается, что на 1 июня на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» сведения об увольнении 1 тыс. 986 работников размещены 231 организацией Свердловской области.

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