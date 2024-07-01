УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:04

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 3,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3,9 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 3 тыс. 905 работников разместили 36 организаций», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 1 июня на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» сведения об увольнении 1 тыс. 986 работников размещены 231 организацией Свердловской области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.07.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 412 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 412 ...

28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек

По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...

25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек

По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...

22.06.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек

По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 087 человек. Об этом ...

22.06.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов
Архив новостей
Июнь 2025 (501)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18