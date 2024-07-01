На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 3,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 412 ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...22.06.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек
По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 087 человек. Об этом ...22.06.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 ...