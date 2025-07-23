УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:19

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. По состоянию на 1 августа 2025 года в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 468 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 2 тыс. 468 работников разместила 41 организация», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 1 августа на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» сведения об увольнении 1 тыс. 469 работников размещены 169 организациями Свердловской области.
