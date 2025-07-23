На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3,1 ...26.06.2025 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 3,9 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3,9 ...19.01.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 ...15.12.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,9 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...25.05.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 3 тыс. человек
По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 010 человек. Об этом говорится ...