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На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 878 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 2 тыс. 878 работника размещены 52 организациями (со среднесписочной численностью работающих 43 тыс. 960 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работал 2 тыс. 101 человек.

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