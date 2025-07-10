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Вчера, 15:57

Торговые сети рассказали о снижении продаж продуктов питания

УрБК, Москва, 22.07.2025. Торговые сети отмечают снижение потребления продуктов питания в России. Об этом рассказала президент X5 Group Екатерина Лобачева в интервью «Ведомостям».

По ее мнению, в стране замедлился рост доходов населения, однако пока этот показатель не снижается. Сокращение потребления продовольственных товаров, вероятно, обусловлено уменьшением численности трудоспособного населения вследствие ужесточения миграционного законодательства, а также влияние высокой ключевой ставки. В текущей ситуации многие россияне придерживаются сберегательной модели поведения.

«Те, кто имеет возможность сберегать, активно это делают, поэтому люди стали меньше тратить на покупки», — пояснила она.

Ранее УрБК писал, что оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 0,1% год к году.
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